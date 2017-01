DI: Trump arver en sund økonomi fra Obama

USA's nye præsident kan glæde sig over at komme til i en tid med lav arbejdsløshed og gode udsigter til vækst.

Den amerikanske præsident Barack Obama har grund til at være stolt over sit præg på landets økonomi, når han fredag overdrager sin titel til Donald Trump.

- Især når vi kigger på arbejdsmarkedet, så har der nu været 75 måneder med uafbrudt jobvækst, og det er aldrig sket før i amerikansk historie.

Også andre steder går det godt, vurderer Allan Sørensen. Selv om Obama har haft svært ved at få gang i væksten under det meste af sin tid som præsident, ser det billede nemlig nu ud til at være vendt.

I sidste halvdel af 2016 tog væksten til i styrke, og udsigterne for fremtiden ser også lyse ud.

- Og forbrugerne er i det bedste humør siden 2001, forbrugertilliden er høj, siger han.

Mens Obama overtog embedet midt under finanskrisen, bliver Trump derfor præsident i en tid, hvor det meste ser ud til at gå fremad.

Et stort minus er dog ifølge Allan Sørensen, at statsgælden er steget stødt under Obamas tid som præsident. Samtidig er der underskud på de offentlige finanser.

- Trumps store udfordring bliver at blive ved med at holde gang i noget holdbar vækst, samtidig med at der simpelthen bliver nødt til at komme mere styr på de offentlige finanser, siger han.

- De her store underskud og stigende statsgæld skal komme under kontrol.

Her kan den kommende præsidents planer om at sparke til væksten med investeringer i blandt andet veje og broer vise sig svære at fuldføre.

Væksten kan nemlig ifølge Allan Sørensen næppe blive meget højere, uden at økonomien bliver overophedet. Det kan blandt andet føre til, at priserne på varer begynder at stige.

I stedet bør Donald Trump sætte hårdt ind på at skaffe arbejdskraft og sikre, at de amerikanske virksomheder forbedrer deres produktion.