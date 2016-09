DF og S: EU-formand lukker øjnene for virkeligheden

Jean-Claude Juncker snakkede for meget om mobildata og for lidt om EU's krise, mener DF og S.

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, leverede en state of the union-tale, der henvender sig til en helt anden virkelighed, end den mange europæere lever i.

- Han leverede ikke et seriøst svar på de kæmpe udfordringer, som Europa står overfor, både i forhold til brexit, som jeg slet ikke syntes, man har taget alvorligt, men også i forhold til flygtninge- og eurokrisen, siger han.

Christel Schaldemose, der er medlem af parlamentet for Socialdemokraterne, er enig.

- Han sagde, at EU er i en eksistentiel krise, men han kommer ikke med nogle svar på, hvordan man kommer ud af den krise, siger hun.

Juncker benyttede talen til at præsentere et forslag fra kommissionen om at udbrede 5G-netværket over hele EU inden 2015. Samtidig skal hovedstæder i Europa udstyres med fri, trådløs internetadgang.

Men det forslag møder kritik fra de to danske medlemmer af parlamentet. De mener forslaget er virkelighedsfjernt.

- Jeg har ikke noget imod at udvikle 5G, men det taler til den verdensfjernhed og manglende jordforbindelse, der er her i Bruxelles, hvis man tror, at den gennemsnitlige europæers største problem er, at der ikke er 5G-netværk i en hovedstad, siger Anders Vistisen.

Det får ifølge ham ikke europæerne til at glemme, at der er uønskede migranter i deres land, og at de lever under sparepolitikker, de ikke kan gøre noget ved.

- Det siger lidt om den planet, Juncker befinder sig på. Det er i hvert fald ikke den samme planet, som de vælgere, jeg møder i Danmark, lever på, siger han.

Christel Schaldemose mener, at forslaget er endnu et eksempel på et område, hvor borgerne i Europa ikke har brug for, at EU blander sig.

Hun havde i stedet gerne set nogle konkrete forslag til løsningen af skattesnyd og unddragelse af selskabsskat.

- På nogle områder er der ting, som vi ikke kan løse alene. Hvis vi skal håndtere skattely, skal vi som minimum gøre det i det fælleseuropæiske regi siger hun.

- Men så er der også andre områder, hvor EU ikke nødvendigvis skal levere. Gratis wi-fi i de større byer er da en fin vision, men altså helt ærligt, det må Frank Jensen og Anker Boye da selv om (borgmestrene i hhv. København og Odense, red.).