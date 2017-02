DF: Regeringen må forhindre ny asylrute fra Syrien

Belgien afviste at give familien visum, men nu anbefaler EU-Domstolens generaladvokat at give familien medhold i sagen.

Et syrisk par med deres tre børn rejste sidste år fra deres krigshærgede hjemby til Belgiens ambassade i Libanon. Her søgte de visum alene med det formål at rejse til Belgien og søge asyl der.

- Det kan meget vel vise sig at være en bombe under hele EU's asylsystem - også det danske, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Generaladvokatens anbefaling er ikke bindende for EU-Domstolen, men domstolens afgørelser falder ofte på linje med anbefalingen. Domstolen ventes at afsige dom i løbet af kort tid.

- Hvis det her kommer til at gælde for hele EU, så vil tilstrømningen jo stige meget markant, siger Martin Henriksen.

Ifølge generaladvokaten er EU-lande forpligtet til at udstede visum af humanitære grunde i en situation, hvor der er alvorlig fare for brud på EU's charter for grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse mod tortur.

Danmark skal ikke afvente EU-Domstolens dom, men protestere allerede nu, mener Martin Henriksen:

- Regeringen bør allerede nu meddele EU, at det her, det er ikke noget, vi synes, er en god idé. Vi skal protestere imod det på alle tænkelige måder.

- Hvis der kommer en afgørelse, der siger, at man kan søge om visum til Danmark med det formål at søge asyl her, så er det simpelthen så langt ude.

I den konkrete sag frygtede det syriske par tortur og umenneskelig behandling i Syrien. Men det er sagen uvedkommende, mener DF-ordføreren:

- Vi kan ikke sige, at alle dem, der har været udsat for tortur - eller påstår at have været udsat for tortur - at de kan få visum og komme til Europa. Det ville være fuldstændig vildt og uoverskueligt.