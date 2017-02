DF: Regeringen må forhindre ny asylgenvej fra Syrien

En anbefaling fra EU-Domstolen kan blive en bombe under EU's asylsystem. Regeringen må skride ind, mener DF.

Belgien afviste at give familien visum, men nu anbefaler EU-Domstolens generaladvokat at give familien medhold i sagen.

Et syrisk par med deres tre børn rejste sidste år fra deres krigshærgede hjemby til Belgiens ambassade i Libanon. Her søgte de visum alene med det formål at rejse til Belgien og søge asyl der.

- Det kan meget vel vise sig at være en bombe under hele EU's asylsystem - også det danske, siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Generaladvokatens anbefaling er ikke bindende for EU-Domstolen, men domstolens afgørelser falder ofte på linje med anbefalingen. Domstolen ventes at afsige dom i løbet af kort tid.

- Hvis det her kommer til at gælde for hele EU, så vil tilstrømningen jo stige meget markant, siger Martin Henriksen.

Ifølge generaladvokaten er EU-lande forpligtet til at udstede visum af humanitære grunde i en situation, hvor der er alvorlig fare for brud på EU's charter for grundlæggende rettigheder, herunder beskyttelse mod tortur.

Danmark skal ikke afvente EU-Domstolens dom, men protestere allerede nu, mener Martin Henriksen.

- Regeringen bør allerede nu meddele EU, at det her ikke er noget, vi synes, er en god idé. Vi skal protestere imod det på alle tænkelige måder.

- Hvis der kommer en afgørelse, der siger, at man kan søge om visum til Danmark med det formål at søge asyl her, så er det simpelthen så langt ude.

Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen, er også uenig i domstolens anbefaling.

- Det lyder umiddelbart helt forrykt. Det vil jo betyde, at man kan bruge ambassaderne som gateway til Danmark og EU. Det mener jeg ikke, er en fornuftig løsning på flygtninge- og migrantkrisen, siger Dan Jørgensen.

- Det hænger ikke sammen, når EU's topprioritet er at stoppe flygtninge- og migrationsstrømmen og sikre EU's ydre grænser.

- Og med den anden hånd vil åbne en ladeport af en bagdør for, at man kan komme fra et krigshærget område til Danmark og EU på en visumansøgning, siger Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar.