Cyberproblemer rammer britisk parlament

Angiveligt skal parlamentarikerne allerede fredag aften være blevet orienteret om, at der kunne være besvær med at tilgå e-mails.

Rennard, der er medlem af overhuset, oplyser på Twitter, at folk, der er nødt til at skrive til ham, bør gøre det på sms.

En talskvinde for parlamentet siger til BBC, at grunden til, at medlemmer har haft besvær med at åbne deres e-mails, er de skridt, som man har taget for at værne om cybersikkerheden.