Cyberangreb stopper bilproduktion på Renaults fabrikker

Det har tvunget den store koncern til at lukke en række fabrikker for at forhindre den ødelæggende virus i at knække flere af Renaults it-systemer.

Den franske bilfabrik Renault bekræfter, at den er ramt af de cyberangreb, der fejer hen over kloden.

- Vi er blevet berørt, siger en talskvinde for Renault.

Hun fortæller, at bilfabrikken er i gang med at gøre op, hvor alvorligt koncernen er ramt.

- Et arbejde har været i gang siden i aftes. Vi gør det, som er nødvendigt for at modgå dette angreb, siger hun.

Da det stod klart fredag aften, at Renault var ramt, blev flere produktionssteder lukket i Frankrig. Delvis for at forhindre, at virussen - eller den såkaldte ransomware - skulle sprede sig.

Renault vil ikke fortælle, hvilke fabrikker der er lukket. Men en kilde i en fagforening fortæller, at fabrikken i Sandouville i Normandiet er et af de berørte steder. Her produceres normalt 640 biler om dagen.

En talsmand for fabrikken med 3400 ansatte bekræfter, at den har været udsat for et cyberangreb.

- Produktionen blev berørt i løbet af natten, men heldigvis var der ikke planlagt nogen fuld produktion i denne weekend, kun nogle stempeloperationer, siger han.

Han oplyser, at et eksperthold er i gang med løse problemet, og han skønner, at arbejdet kan genoptages i fuldt omfang mandag morgen.

En anden fabrik, som er ramt, er i Douai i det nordlige Frankrig. Arbejdet er ikke lammet, for der var ikke planlagt produktion i weekenden. Men en repræsentant for fabrikken siger, at it-folk er i gang med at vurdere, hvor mange computere, der er ramt.

Også Renaults bilfabrik i Slovenien er lukket som følge af cyberangrebet. Her tog man beslutningen i løbet af natten at indstille produktionen.

På Renaults søstervirksomhed Dacia i Mioveni i Rumænien er de ansatte lørdag blevet sendt hjem af samme årsag.

Renault er foreløbig den eneste franske virksomhed, som har fortalt, at den er ramt af cyberangrebet. Men landets agentur for it-sikkerhed (Anssi) vurderer, at der nok er en del flere, som er kommet i klemme.