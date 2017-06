Cyberangreb er stoppet i det britiske parlament

En talskvinde for parlamentet bekræfter, at nogen har forsøgt at skaffe sig adgang til parlamentsmedlemmers e-mailkonti. Men sikkerhedsprogrammer har beskyttet medlemmer og ansatte.

- Vi fortsætter med at undersøge denne episode og griber til flere midler for at sikre computernetværket i samarbejde med det nationale Center for Cybersikkerhed, siger talskvinden ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angiveligt skal parlamentarikerne allerede fredag aften være blevet orienteret om, at der kunne være besvær med at tilgå e-mails, rapporterer BBC.

Christopher Rennard, der er medlem af overhuset for De Liberale Demokrater, oplyser på Twitter, at folk, der er nødt til at skrive til ham, bør gøre det på sms.

I maj blev det britiske hospitalsvæsen, NHS, udsat for et massivt angreb. Det fik computersystemer til at bryde sammen og tvang hospitalerne til at sende patienter hjem.

Angrebet havde global karakter. Mange institutioner rundt om i verden havde fået en ødelæggende virus ind i deres elektroniske netværk.