Cuba forbyder persondyrkelse af kultfiguren Fidel Castro

I overensstemmelse med Fidel Castros ønske kommer man til at spejde forgæves efter gadeskilte med hans navn på.

Nationalforsamlingen i Havana har tirsdag vedtaget en lov, som forbyder, at der rejses monumenter for Fidel Castro eller pladser og gader opkaldes efter landets tidligere leder.

Loven er helt i Castros ånd. Han sagde altid, at han ikke ønsker at være genstand for persondyrkelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det giver kritikere dog ikke meget for. De peger ifølge AFP på, at kultdyrkelsen allerede er til stede overalt i Cuba. På store skilte gengives citater fra Fidels mund, og hans navn nævnes ved stort set alle offentlige arrangementer.

Siden hans bortgang har et stort fotografi af en ung Castro, klædt i militæruniform og med en riffel og oppakning slynget over ryggen, hængt fra en regeringsbygning på Revolutionspladsen i Havana.

- Vores vigtigste hyldest er ikke at opkalde alt, hvad vi opfører, efter ham, men snarere at holde hans indsats i live og føre vores socialistiske samfund videre, siger Jennifer Bello Martinez, der er medlem af nationalforsamlingen til statsmediet Juventud Rebelde.

Kunstnere kan fortsat bruge figuren Fidel Castro som de ønsker. I film, i sange, i bøger, i teaterspil og i andre udtryksformer.

Det sætter den nye lov ingen begrænsninger for.

Og de fotografier af ham, som pryder væggene i mange offentlige bygninger og på uddannelsessteder, kan også blive hængende.

Fidel Castro stod i spidsen for den revolution i slutningen af 1950'erne, som forvandlede Cuba til et land efter kommunistisk forbillede, og tvang den USA-støttede diktator Fulgencio Batista i landflygtighed.

I 2008 overdrog han magtens tøjler til lillebroren Raul, der siden har været præsident.

Der blev erklæret ni dages landesorg i Cuba efter Fidel Castros død 25. november.

Han blev 90 år og ligger begravet i landets næststørste by, Santiago de Cuba. Det var her, Fidel Castro i 1953 gjorde sit første forsøg på at omstyrte regimet.