Corbyn: May har mistet tillid fra folket og bør trække sig

Labours leder, Jeremy Corbyn, mener, at Theresa May bør trække sig som premierminister, efter at De Konservative ser ud til at miste flertallet i parlamentet.

- Jeg synes, at det er nok til, at hun bør gå, tilføjer Corbyn, efter at han har sikret sig sædet i parlamentet fra valgkredsen Islington North i det centrale London.

Theresa May og De Konservative mister ifølge en valgstedsmåling flertallet i parlamentet.

May udskrev ellers valget for at konsolidere sin magt op til forhandlingerne om skilsmissen med EU.

Selv om valget ser ud til at blive en skuffelse for Theresa May, så forsikrer premierministeren om, at hun er klar til at fortsætte som landets leder.

Theresa May, siger, at det er De Konservatives pligt at danne en regering og lede brexit-forhandlingerne, hvis de bliver det største parti.

- Når vi kigger mere bredt på landet, mangler vi stadig at se det fulde billede. Der er stadig stemmer, der mangler, siger May, efter at hun har vundet et sæde i parlamentet i Maidenhead.

- Hvis det er korrekt, at Konservative har vundet flest stemmer, er det vores pligt at sørge for stabilitet til landet. Og det vil vi gøre.

Lykkes det ikke De Konservative at sikre sig flertallet i parlamentet, skal partiet ud og søge støtte fra andre partier.

Det kan vise sig at blive svært. I hvert fald har Liberaldemokraternes tidligere leder Nick Clegg blandt andet afvist, at partiet vil stille sig bag May og De Konservative.