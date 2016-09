Coolio under en retssag i Tyskland, hvor han var anklaget for at hjælpe til med røveri.

Coolio anholdt: Forsøgte at få skarpladt pistol med på fly

Det skriver ABC7.com.

Under gennemlysningen af en 39-årig mands håndbagage blev der opdaget et våben. Sikkerhedsfolkene fastslog, at taskens indhold i virkeligheden tilhørte mandens 53-årige rejseledsager, som allerede var gået gennem sikkerhedskontrollen og om bord på et fly.

Døgnrapporten fra politiet i Los Angeles identificerer den 53-årige som Artis Leon Iveu Jr. - som er Coolios rigtige navn.

Coolio blev fjernet fra flyet og oplyste ifølge politiet, at håndbagagen med pistolen i tilhørte ham. Begge mænd blev anholdt og sigtet for besiddelse af et skarpladt våben, som viser sig at være meldt stjålet.

Coolio har vundet adskillige priser. Blandt andet en Grammy. De senere år har han også optrådt i realityshows og udgivet sin egen kogebog ifølge ABC7.