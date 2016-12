Conway bliver Trumps stærke dame i Det Hvide Hus

Det har længe stået klart, at 49-årige Conway skulle have en betroet stilling i Det Hvide Hus.

Hun var under valgkampen Trumps øjne og øren. Hun har ved flere lejligheder måtte udrede nogle af hans mere kontroversielle kommentarer over for den amerikanske presse.

Trump skriver i erklæringen, at Conway "spillede en afgørende rolle i min sejr" over demokraten Hillary Clinton.

- Hun er en utrættelig og vedholdende fortaler for min dagsorden, og hun har utrolig indsigt i, hvordan man effektivt kommunikerer vort budskab, siger han.

Conway blev i sommeren 2016 udpeget som kampagnechef. Hun var den tredje i rækken.

Det skete på et tidspunkt, hvor Trump havde svært ved at fokusere sin valgkamp.

Det fik Conway rettet op på. Ikke så meget ved at få Trump til at holde en linje i sine valgtaler, men ved at sikre, at han ikke modsagde sig selv i sine taler.

Conway er uddannet jurist og har i adskillige år været ekspert i politiske målinger og statistik.

Saturday Night Live, der er et af USA's populære underholdningsprogrammer på tv lørdag aften, har i mange uger før og efter præsidentvalget haft hende og Trump som hovedpersoner i et satireindslag.

Her spilles Trump af skuespilleren Alec Baldwin og Kellyanne Conway af Kate McKinnon.

Satireindslaget går ud fra, hvad mange antager er rigtigt i den virkelige verden, at Conway er Trumps mest uundværlige medarbejder.