Computerfejl holder fly fra British Airways på jorden i London

Selskabet havde tidligere meddelt, at alle afgange var aflyst frem til lørdag aften. Men en talsmand siger til det franske nyhedsbureau AFP, at alle udgående flyvninger fra de to lufthavne er aflyst hele lørdag.

Det britiske luftfartsselskab British Airways oplyser, at det har aflyst alle fly fra lufthavnene Heathrow og Gatwick i London lørdag på grund af et it-nedbrud.

- Vi er udsat for en fejl i vores it-systemer, der skaber alvorlige forstyrrelser af vores flyafgange, hed det i en erklæring fra selskabet tidligere på dagen.

Selskabet tilføjede, at der ikke er noget, der tyder på, at nedbruddet er forårsaget af et cyberangreb.

Problemet er dukket op på et ubelejligt tidspunkt, hvor mange briter skal ud at rejse i forbindelse med en national helligdag på mandag.

Ifølge Reuters har problemerne skabt lange køer ved check-in skrankerne i lufthavnene Heathrow og Gatwick.

Problemerne skaber også uregelmæssigheder i andre europæiske lufthavne, deriblandt i København.

Reuters har også rapporteret om forsinkede British Airways-fly i lufthavnene i Stockholm, Rom, Milano, Prag og Malaga.

Andre europæiske luftfartsselskaber har også været ramt af it-problemer på det seneste.

I sidste måned var det tyske Lufthansa og Air France, der led under et computernedbrud, som forhindrede passagerer i at gå om bord på flyene.