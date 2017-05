Comey kalder i afskedsbrev FBI for en klippe i USA

Den nu fyrede FBI-chef James Comey skriver i et afskedsbrev til sine venner og agenter, at han ikke vil bruge tid på at ruge over, hvordan hans fyring blev udført.

- Jeg vil ikke bruge tid på at tænke over beslutningen eller over, hvordan den blev gennemført. Jeg håber heller ikke, at I vil. Det er sket, og jeg klarer mig, selv om jeg kommer til at savne jer, skriver Comey i brevet, som er offentliggjort af tv-stationen CNN.