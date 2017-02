Colombias regering indleder fredsforhandlinger med oprørere

En gidselfrigivelse har åbnet for, at regeringen nu mødes med guerillagruppen ELN i Ecuador og drøfter fred.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Efter sidste års vellykkede forhandlinger med guerillagruppen Farc vil den colombianske præsident, Juan Manuel Santos, forsøge at forhandle vilkårene for en fredsaftale med ELN på plads i Ecuadors hovedstad, Quito.

Det sker, efter at den colombianske regering og ELN i sidste uge udvekslede fanger. ELN løslod således et gidsel, mens regeringen løslod to oprørere.

Det tidligere kongresmedlem Odin Sanchez blev efter knap et års fangenskab torsdag frigivet af ELN til Røde Kors i en fjern jungleregion i det vestlige Colombia.

Odin Sanchez tog frivilligt sin brors plads i marts 2016. Broren, Patrocinio Sanchez, der er tidligere guvernør, havde været holdt fanget siden august 2013 og var i mellemtiden blevet syg.

Fredsforhandlingerne med ELN skulle egentlig være begyndt i november sidste år. Men de blev udsat, da ELN ikke efterkom myndighedernes krav om at løslade Odin Sanchez. Før nu.

Præsident Juan Manuel Santos modtog sidste år Nobels fredspris, da det så ud til, at en fredsaftale med Farc var sikret. Folket stemte den overraskende ned. Men en ny aftale faldt senere på plads.

ELN, der består af omkring 2000 personer, betragtes som en terrorgruppe af USA og EU. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Gruppen har bortført hundredvis af mennesker over de seneste fem årtier for at skaffe løsesummer og dermed finansiere den væbnede kamp.

Skulle ELN og den colombianske regering nå til enighed om en fredsaftale, vil det i grove træk afslutte arbejdet med at skabe fred i det sydamerikanske land, skriver AFP.

Ifølge dpa ses en aftale med ELN samtidig som afgørende for Colombia for at forhindre, at gruppens oprørere ikke overtager det narkomarked og de landområder, som Farc tidligere har kontrolleret.