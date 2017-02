Colombias præsident beskyldes for svindel og bestikkelse

Juan Manuel Santos, Colombias præsident, bliver i nye beskyldninger anklaget for at tage imod bestikkelse.

Den colombianske præsident, Juan Manuel Santos, der fik Nobels fredspris i 2016, bliver af colombianske anklagere beskyldt for at have taget imod bestikkelse fra et skandaleramt brasiliansk byggefirma, da han skulle genvælges i 2014.

Santos-regeringen afviser blankt, at beskyldningerne har noget på sig, og beskylder oppositionspartierne for at fabrikere dem.