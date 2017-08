Colombias oprørere lancerer politisk parti

Colombias venstreorienterede Farc-bevægelse tog søndag for alvor hul på den politiske genfødsel, da medlemmer holdt den første partikongres for at vælge repræsentanter til det nye parti, bevægelsen forvandles til.

Omkring 1200 medlemmer af Farc deltog i søndagens møde.

- Vi forvandler Farc til en ny og udelukkende politisk organisation, sagde bevægelsens leder, Rodrigo Londoño, der også kendes under navnet Timochenko.

Ifølge ham vil bevægelsen fremover være fortaler for "et demokratisk politisk regime, der garanterer fred og social sikkerhed, respekterer menneskerettigheder og garanterer økonomisk udvikling for alle os, der bor i Colombia".

Farc fuldførte i sidste måned den afvæbning, der var en del af den historiske fredsaftale med Colombias regering.

Medlemmer af Farc mødes i den kommende uge for at beslutte sig for et navn til det nye parti og vælge sine spidskandidater til det næste valg.

En meningsmåling, som Londoño foretog på Twitter, viser, at de fleste respondenter foretrækker navnet Nyt Colombia til det nye parti.

En anden Farc-leder, Ivan Marquez, siger, at han forventer, at det kommende parti vil hedde Colombias Alternative Revolutionære Styrke.

- Nogle ønsker at beholde ordet "revolutionær", mens andre vil ændre det for at vise, at dette er en ny begyndelse, siger analytiker Frederic Masse fra universitetet Externado i hovedstaden Bogota.

Sidste års fredsaftale sikrer det nye parti en repræsentation på mindst fem pladser i hvert af parlamentets to kamre.

Londoño har på forhånd afvist, at partiet vil opstille en kandidat til præsidentposten.

Meningsmålinger tyder dog på, at de tidligere Farc-medlemmer stadig har en kamp at kæmpe for at få vælgerne til at acceptere partiet.

80 procent af colombianerne er imod det nye parti, viser målinger.