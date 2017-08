Colombia til USA: Grib ikke ind militært i Venezuela

Det sker for at genoprette demokratiet i Venezuela, forklarer Pence på en pressekonference i Cartagena søndag sammen med Colombias præsident, Juan Manuel Santos.

Under et besøg i Colombia siger den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, at USA vil samarbejde med mange lande i dets "nabolag" om at lægge pres på Venezuelas præsident, Nicolas Maduro.

Her opfordrer den colombianske præsident dog USA til at undgå et militært svar på krisen i Venezuela.

Santos påpeger, at USA og Colombia er gode venner og tilføjer ifølge nyhedsbureauet AP:

- Men siden at venner bør fortælle hinanden sandheden, så bør militær indgriben ikke engang overvejes.

Fredag nævnte USA's præsident, Donald Trump, ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han overvejer militære løsninger som reaktion på den eskalerende politiske og økonomiske krise i Venezuela.

På søndagens pressekonference udelukker Mike Pence ikke direkte idéen om amerikansk militær indgriben. Samtidig understreger han dog, at han er sikker på, at der kan findes en fredelig løsning.

- Venezuela er ved at glide ind i et diktatur. USA vil ikke se til, mens demokratiet i landet smuldrer, siger Pence ifølge AP.

Mike Pence bruger også anledningen til at kommentere lørdagens uroligheder i Charlottesville, Virginia, der kostede en ung kvinde livet og kvæstede flere end 30.

Hvide racistiske grupper var samlet for at protestere mod, at byen vil fjerne en statue af en sydstatsgeneral.

Urolighederne kulminerede, da en 20-årig mand fra det højreradikale miljø med høj hastighed kørte sin bil ind i en gruppe moddemonstranter.

- Vi har ingen tolerance over for had og vold, tilhængere af hvidt overherredømme, nynazister eller KKK, siger Pence i Colombia søndag.

Udtalelsen falder, efter at Trump blevet kritiseret af sine egne partifæller for ikke direkte at fordømme disse grupper efter angrebet.