En ceremoni i Quito tirsdag markerede begyndelsen på de formelle fredsforhandlinger. Her ses regeringsrepræsentant for Colombia Juan Camilo Restrepo (tv) og ELN-repræsentant Pablo Beltran (th).

Colombia og oprørere indleder forhandlinger i en tro på fred

Præsident Santos er optimistisk, mens eksperter advarer om, at ELN bliver sværere end Farc at forhandle med.

Parterne vil forsøge at bringe "fuldstændig fred" til Colombia og dermed afslutte en 53 år lang konflikt, der har dræbt flere end 260.000 mennesker.

Det sagde Juan Meriguet, der er repræsentant for værtslandet, Ecuador, da han tirsdag lokal tid erklærede forhandlingerne åbne under en ceremoni uden for hovedstaden, Quito.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Forhandlingerne markerer en milepæl i den colombianske fredsproces, efter at det lykkedes præsident Juan Manuel Santos at forsegle en historisk fredsaftale med landets største oprørsgruppe, Farc, i november.

Eksperter advarer dog om, at ELN bliver en hårdere forhandlingspartner end Farc og vurderer, at en aftale ikke er realistisk før næste år.

- ELN har mere fundamentalistiske krav end Farc, siger professor Frederic Masse, der er ekspert i konflikten, fra Universidad Externado i Bogotá til AFP.

- De ønsker en langt dybere social forandring.

Den 65-årige præsident Santos har tidligere meddelt, at han vil trække sig fra posten i 2018. Santos, der modtog Nobels fredspris i oktober for aftalen med Farc, var alligevel fuld af optimisme på vej ind til forhandlingerne.

- Denne konflikt er slut, sagde han.

Fredsforhandlingerne er ifølge nyhedsbureauet dpa blevet en realitet, efter at den colombianske regering og ELN i sidste uge udvekslede fanger. ELN løslod således et gidsel, mens regeringen løslod to oprørere.

Også mandag løslod ELN et gidsel.

ELN, der består af omkring 2000 personer, betragtes som en terrorgruppe af USA og EU.

Gruppen har bortført hundredvis af mennesker over de seneste fem årtier for at skaffe løsesummer og dermed finansiere den væbnede kamp.

Skulle ELN og den colombianske regering nå til enighed om en fredsaftale, vil det i grove træk afslutte arbejdet med at skabe fred i det sydamerikanske land, skriver AFP.