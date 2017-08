Clooney-parret sender 3000 syriske flygtningebørn i skole

Powerparret Clooney, bestående af skuespilleren George og menneskerettighedsadvokaten Amal, planlægger at sende næsten 3000 syriske flygtningebørn i skole i Libanon i år.

De mange børns skolegang bliver finansieret gennem et samarbejde mellem FN's børneorganisation, Unicef, The Clooney Foundation for Justice og Google.

Samarbejdet sikrer 2,25 millioner dollar - eller godt 14 millioner kroner - til projektet.

Samtidig bidrager it-giganten HP med computere og anden teknologi til en værdi af en million dollar.

Pengene går til syv offentlige skoler i Libanon, som skal hjælpe med at uddanne børnene.

Clooney-parrets fond åbner ingen nye skoler. I stedet skal pengene bruges til at udvide skoledagen, så flygtningebørn kan deltage i timer om eftermiddagen.

Offentlige libanesiske skoler, der underviser syriske flygtningebørn, opererer i et to-hold-system. Det forklarer Unicef-talskvinde Lauren Davitt over for CNN.

Således går libanesiske børn i skole om morgenen, mens der bliver åbnet op for undervisning af flygtningebørn om eftermiddagen. Det giver skoler med begrænset fysisk plads mulighed for at fordoble deres kapacitet.

Flere end en million syrere - herunder 500.000 børn - er registreret som flygtninge i Libanon efter at være flygtet fra den seks år lange borgerkrig i Syrien.

Unicef vurderer, at næsten 200.000 syriske flygtningebørn i Libanon ikke går i skole. Imens vurderer Human Rights Watch tallet til at være 250.000.

- Tusindvis af unge syriske flygtninge risikerer aldrig at blive en produktiv del af samfundet. Det kan uddannelse hjælpe med at ændre på, udtaler Clooney-parret i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi vil ikke tabe en hel generation, blot fordi de har været så uheldige at blive født på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, tilføjer George og Amal Clooney.

I begyndelsen af juni fødte Amal Clooney parrets tvillinger - en dreng og en pige.

Amal Clooney, der er født i Libanon, har i stort omfang fortsat sit job som menneskerettighedsadvokat, efter hun blev gift med George Clooney i 2014, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I marts talte hun i FN for at få efterforsket krigsforbrydelser begået af Islamisk Stat (IS) i Syrien og Irak.