Clintons topprioritet er at finde og dræbe IS-leder

Ved at dræbe Abu Bakr al-Baghdadi sender USA et klart budskab, mener den demokratiske præsidentkandidat.

- Vi bør gør det til en topprioritet at jagte og finde lederen af Isis, siger hun på et pressemøde i New York og bruger en alternativ betegnelse for IS.

Den demokratiske præsidentkandidat, Hillary Clinton, siger, at en af hendes topprioriteter som USA's præsident vil være at opspore og dræbe lederen for Islamisk Stat (IS), Abu Bakr al-Baghdadi.

- At få fat i al-Baghdadi vil kræve en indsats på højeste niveau, og det vil sende et meget klart budskab, at ingen kan iværksætte eller inspirere til angreb på USA og slippe godt fra det.

Clinton havde natten til torsdag et første større opgør på tv med den republikanske kandidat, Donald Trump. De optrådte hver sig foran det samme publikum, og emnet var sikkerhedspolitik.

Hun anklager Trump for ikke at have nogen plan for at bekæmpe IS.

- En ting, man ikke hørte fra Donald Trump i aftes, er nogen plan overhovedet for at bekæmpe Isis - en af de største trusler vort land står over for, siger hun.