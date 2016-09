Clinton og Trump inviteret til tv-duel 26. september

Tv-stationen siger, at der endnu ikke er fastsat datoer for øvrige tv-dueller.

CNBC siger, at hverken Det Grønne partis kandidat, Jill Stein, eller kandidaten fra Det Libertarianske Parti, Gary Johnson, har kvalificeret sig til at deltage i debatten for præsidentkandidater.

Det er Kommisionen for Præsidentdebatter, som fastsætter datoen for duellerne.

Kommissionen siger med henvisning til den vælgeropbakning, som kandidaterne har i udvalgte meningsmålinger, at Trump og Clinton opfylder kriterierne for at deltage i debatterne.

Det samme gælder deres to vicepræsidentkandidater, som også mødes uden andre ved en duel den 4. oktober.

TV-debatterne kan få afgørende betydning. Godt 50 dage før valgdagen er Clintons føring i meningsmålingerne over Trump ved at forsvinde. Det sker på et tidspunkt, hvor hun ifølge flere iagttagere har svært ved at skabe entusiasme i sit eget bagland.

Demokraternes har siden sidst i august haft en gennemsnitlig føring i målingerne på 1,8 procentpoint på nationalt plan. Det er et fald på fire procentpoint på kort tid. I flere nøglestater er Trump nu foran.

I Ohio står Trump således til at få 46 procent af stemmerne, mens Clinton står til at få 41 procent. I Florida står Trump til at få 47 procent, mens Clinton står til at få 44 procent, viser en CNN-ORC måling.

Clinton har i tidligere målinger haft et forspring på otte procentpoint. Det var blandt andet i starten af august, efter at Det Demokratiske Parti havde holdt sit konvent.