Clinton fortryder og skyder på Trump i stedet for vælgere

På et indsamlingsmøde i New York fredag sagde den demokratiske præsidentkandidat, at halvdelen af Trumps tilhængere er nogle "sørgelige typer".

- I aftes var jeg stærkt generaliserende, og det er aldrig en god idé. Jeg fortryder ordlyden "halvdelen". Det var forkert, siger Clinton i en udtalelse.

Med sin hurtige dom ramte hun mange millioner amerikanere. Lørdag har demokraten modtaget en massiv strøm af kritik i medierne - både de traditionelle og de sociale.

Nu vender hun i stedet skytset mod sin rival.

- Det er sørgeligt, at han i stor stil har baseret sin kampagne på fordomme og paranoia, og at han har tilbudt hadefulde synspunkter og stemmer en national platform, skriver Clinton.

Det sidste er ifølge den demokratiske præsidentkandidat sket ved, at han har videresendt hadefulde beskeder fra stort set ukendte mennesker til 11 millioner mennesker på Twitter.

Desuden kalder hun det "sørgeligt", at Trump har hånet en dommer for at have mexicanske rødder og en familie for at være muslimer.

- Jeg stopper ikke med at råbe op, når der kommer racistisk og snæversynet retorik fra hans lejr, skriver Hillary Clinton.

Hun peger også på, at Trump har fremmet en påstand om, at præsident Barack Obama ikke er rigtig amerikaner på grund af sine afrikanske rødder.

På mødet fredag aften sagde Clinton flere andre og mindre fornærmende ting, da hun omtalte Trumps støtter. Dem gentager hun i sin meddelelse.

Hun skriver, at mange af republikanerens støtter er "hårdtarbejdende amerikanere", som føler sig marginaliserede.

- Jeg er fast besluttet på at samle vort land. Og på at få økonomien til at hænge sammen. Ikke kun for dem på toppen, siger Clinton.