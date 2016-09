Clinton får et ildebefindende og forlader 9/11-ceremoni

Den demokratiske præsidentkandidat tog over i datterens nærliggende lejlighed, da hun fik et ildebefindende.

Hillary Clinton fik et ildebefindende under en mindehøjtidelighed for ofrene efter angrebet i New York 11. september for 15 år siden.

Den demokratiske præsidentkandidat fik en form for hedeslag, oplyser en talsmand for hendes lejr.

Nick Merrill fortæller, at Clinton gik over til datteren Chelsea Clintons lejlighed i New York. Hun har det "meget bedre".