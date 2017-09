Clinton: Trumps team hjalp Rusland med at blande sig i valget

I anledning af bogudgivelsen siger Demokraternes tidligere præsidentkandidat i et interview med avisen USA Today, at der "afgørende var en form for forståelse" og direkte kommunikation mellem Rusland og folk i Trumps valgkampagne.

Hillary Clinton, som tirsdag udgav sin selvbiografi om sidste års valgkamp, er ikke i tvivl om, at Donald Trumps medarbejdere hjalp Rusland til at blande sig i det amerikanske præsidentvalg.

- Der er ingen tvivl i mit sind om, at Putin ville have, at jeg skulle tabe, og at Trump skulle vinde. Der er heller ingen tvivl i mit sind om, at der er et virvar af økonomiske forbindelser mellem Trump og Rusland, siger Clinton i interviewet.

- Jeg er heller ikke i tvivl om, at Trumps valgkampagne og folk omkring ham har arbejdet hårdt for at skjule deres forbindelser med russerne, siger hun.

En række udvalg i Kongressen samt en særundersøgelse under ledelse af Robert Mueller skal granske den kontakt, der var mellem Rusland og den nuværende præsident Trumps team under valgkampen.

Clinton har udtrykt lignende tanker i andre interviews, hun har givet i forbindelse med, at hendes selvbiografi tirsdag er landet på boghandlernes hylder.

Hun nævner både Ruslands indblanding og forbundspolitiet FBI's langvarige undersøgelse af hendes e-mails som faktorer, der skadede hende under valgkampen.

- Der var alle disse udefrakommende kræfter, der kom mod mig lige til det sidste, siger hun til National Public Radio.

I sin 495 sider lange selvbiografi, der har titlen "What Happened", erkender Clinton, at der ikke har været en eneste dag siden valget, hvor hun ikke har tænkt på, hvorfor hun tabte.

Hun har også en "smertelig følelse af, at jeg svigtede alle", fortæller hun.

- Det kommer til at gøre ondt i et stykke tid, skriver Clinton i bogen.

Den 69-årige tidligere præsidentkandidat påtager sig sin del af skylden for det overraskende valgnederlag.

- Mine fejl brænder mig op indefra, skriver hun.

Bogen er på udgivelsesdagen tirsdag strøget helt til tops på bestsellerlisten hos internetboghandlen Amazon.