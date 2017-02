Artiklen: Civilbefolkningen i Mosul lever under hårde vilkår

Civilbefolkningen i Mosul lever under hårde vilkår

FN's fødevareprogram er bekymret for, om civilbefolkningen i det vestlige Mosul får nok mad.

- Vi ved ikke så meget om, hvordan de har det. Men vi ved, at der er begrænsede mængder af fødevarer, og at de fødevarer, der er, er meget dyrere i det vestlige Mosul end i den østlige del.

Det fortæller Inger Marie Vennize, der er kommunikationschef for FN's fødevareprogram i Irak.

Civilbefolkningen i den vestlige del af den irakiske storby Mosul, som stadig er under Islamisk Stats kontrol, lever under hårde vilkår.

- Mange butikker er lukket, og bagerierne kan ikke fungere på grund af mangel på elektricitet og brændstof, siger hun.

Derfor er FN's fødevareprogram bekymret for, om der er nok mad til civilbefolkningen, og om de har råd til at købe de fødevarer, der er.

Mange af de civile i det østlige Mosul har ikke haft en indkomst i de to og et halvt år, storbyen har været under kontrol af Islamisk Stat.

- De har været nødt til at tære på deres opsparing eller sælge deres ting for at overleve. Og mange vil ikke have penge, før de får arbejde igen, siger hun.

FN har iværksat en stor operation med at opstille telte til flygtninge, som ventes at strømme ud fra Mosul, efterhånden som det irakiske militær trænger ind i storbyen.

Lise Grande, der er FN's koordinator i Irak siger, at den humanitære indsats i Mosul allerede er meget presset.

- Det er en kamp mod tiden at få gjort nødlejrene klar syd for Mosul, så vi kan tage imod fordrevne familier.

- Vi forsøger at nå over seks millioner mennesker i hele Irak. Vi har ikke tilstrækkeligt med penge til at indkøbe nødhjælpen, og mange af de organisationer og grupper, som vi arbejder sammen med, er overbebyrdede, siger hun i en erklæring.

Iraks føderale styrker optrappede søndag deres offensiv ved Mosul og indledte en ny afsluttede fase, hvorunder Islamisk Stats jihadister skal nedkæmpes i den irakiske storby.

Ifølge Inger Marie Vennize er det vanskeligt at sige, hvordan situationen vil udvikle sig.

- Man kan håbe, at situationen vil vende på samme måde, som den gjorde i den østlige del af Mosul, da den irakiske hær fik kontrol over den.

- I nogle områder tog det kun et par dage, før der igen var et velfungerende handelsliv, siger hun.

Da de irakiske militærstyrker indledte en stor offensiv for at generobre Mosul 17. oktober, gik der et par uger, før man så det første større antal af mennesker på flugt, fortæller Inger Marie Vennize.

Siden da er mere end 217.000 mennesker fordrevet fra Mosul, mens allerede 57.000 personer er vendt hjem, oplyser Lise Grande.