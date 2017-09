Chokerende ødelæggelser på to caribiske efter orkanen Irma

St. Martin er en fransk-hollandsk ø med knap 75.000 indbyggere. Den 88 kvadratkilometer store ø besøges hvert år af mange turister.

Det hollandske luftvåben har taget billeder af øen, som viser "enorme ødelæggelser". Mindst otte er omkommet.

Hoteller langs kysten har fået revet deres tage af, palmetræer er strippet i stormen, terrasser ved swimmingpools er dækket af sand.

Øens lufthavn ser også ud til at være hårdt ramt. Der ligger sand hele vejen op til afgangshallen.

I et havneområde er skibscontainere strøet rundt på må og få som legoklodser. Lystbåde ligger hulter til bulter i en lille havn, nogle på siden, nogle på hovedet.

Myndighederne oplyste tidligere, at næsten hele den franske side af øen er ødelagt.

- Det er en enorm katastrofe. 95 procent af øen er ødelagt. Jeg er i chok. Det er skræmmende, fortæller en lokal embedsmand til en radiostation.

Den caribiske ø Barbuda er skueplads for et "totalt blodbad", efter orkanen Irma har ramt den lille ø, siger premierministeren for øriget Antigua og Barbuda, Gaston Browne, til BBC.

En person er død på øen.

Cirka halvdelen af øen 1800 indbyggere har mistet deres hjem. Ni ud af ti bygninger er ødelagt, og mange af dem er fuldstændig knust, fortæller Browne.

- Vi fløj ind til Barbuda blot for at opleve et totalt blodbad. Det var uden sammenligning den mest smertelige oplevelse, jeg følelsesmæssigt har haft nogensinde, siger han til BBC Radio Four.

- Cirka 50 procent af dem er bogstaveligt talt hjemløse på dette tidspunkt. De har fundet sammen og sover sammen, og vi vil forsøge at få nødhjælp frem til dem som det første i morgen tidlig (torsdag middag dansk tid), siger han.

Browne konstaterer, at det vil tage måneder og år, før øen igen vil være tilbage til det, den var før orkanen Irma.