Chiles kongres ophæver abortforbud i tilfælde af voldtægt

Kongressen i Chile, hvor et flertal af befolkningen tilhører den romersk-katolske kirke, har onsdag aften lokal tid ophævet dele af et abortforbud.

- Vi er tilfredse. Vi har leveret alternativer og sikre sundhedsmuligheder til alle kvinder, uanset hvilke beslutninger de træffer, udtaler Claudia Pascual, Chiles minister for kvinder og ligestilling.

Abort har været ulovligt i Chile siden 1989, hvor præsident Augusto Pinochet ledede militærstyret i landet.

Hidtil har kvinder således risikeret at blive retsforfulgt, hvis de forsøger at få en abort. Strafferammen for abort er op til fem års fængsel.

Men efter to et halvt års drøftelser - siden januar 2015 - tog chilenske senatorer for godt to uger siden det første skridt mod at ophæve dele af forbuddet, da de 19. juli stemte for en lempelse, som gør abort lovligt i tre tilfælde.

Det rapporterer BBC.

Undtagelserne gælder, hvis morens liv er i fare, hvis fostret ikke er levedygtigt og i tilfælde af voldtægt.

Det er det lovforslag, der som ventet er blevet godkendt i underhuset i parlamentet onsdag aften.

Man afventer nu en afgørelse fra landets forfatningsdomstol, der skal tage stilling til en indsigelse mod lempelsen af abortloven fra oppositionen.

I det dybt konservative Chile har det været en prioritet for den venstreorienterede præsident Michelle Bachelet - landets første kvindelige præsident og uddannet børnelæge - at lovliggøre abort.

Hidtil har Chile været en del af en mindre gruppe socialkonservative lande, der ikke tillader abort under nogen omstændigheder.

Det er ifølge AFP Den Dominikanske Republik, El Salvador, Gabon, Haiti, Malta, Nicaragua, Filippinerne og Senegal.

Historisk set har konservative grupper haft stor indflydelse i Chile, selv om de har mistet terræn i de senere år.

Således måtte chilenere vente til 2004, før de kunne blive skilt fra deres ægtefælle. Og først for to år siden blev det tilladt for kvinder og mænd at være medlemmer af samme fagforening.