Chelsea Manning er en fri kvinde - med Obamas hjælp

Han blev indsat for at afsone 35 års fængsel. Nu forlader hun fængslet efter syv år.

De blev spredt til hele verden gennem WikiLeaks.

Onsdag - tidspunktet er ikke oplyst - vil den hormonbehandlede soldat, der nu opfatter sig som kvinden Chelsea Manning, forlade den amerikanske hærs topsikrede fængsel i Fort Leavenworth i Kansas.

At hun nu slipper ud efter syv år skyldes en usædvanlig beslutning fra tidligere præsident Barack Obama i hans sidste dage i embedet.

Her brugte han sin bemyndigelse som præsident til at afkorte Chelsea Mannings straf til stor vrede fra dele af hæren og mange konservative i USA. Præsident Donald Trump kaldte i et tweet Manning en "forræder".

Andre amerikanere opfatter hende som en - dengang - modig mand, der afslørede nogle af de mørke sider i USA's stadigt mere upopulære krige i Afghanistan og Irak.

Manning har under sit fængselsophold to gange forsøgt at begå selvmord. Hendes støtter havde længe frygtet, at hun ikke ville overleve den lange fængselsstraf på 35 år for spionage.

29-årige Manning gik i sultestrejke under afsoningen for at protestere over de disciplinære skridt, der blev taget over for den dømte soldat. Det var for eksempel isolationsfængsling i flere omgange.

- For første gang kan jeg se for mig en fremtid som Chelsea. Jeg kan forestille mig at overleve og leve som den person, som jeg er, og jeg kan endelig være i verden udenfor, skrev hun på Twitter for få dage siden.

Den amerikanske hær er opsat på, at den transkønnede Maninngs frigivelse senere onsdag skal foregå under mindst muligt postyr.

Der er ikke planlagt noget pressemøde, og de mange medier, der er mødt op ved basen Fort Leavenworth, vil formentlig få svært ved at få så meget som et blik af soldaten.

For Manning er stadig soldat med løn og sygesikring i den amerikanske hær en tid endnu.

- Hendes straf var ude af proportioner i forhold til andre, der er dømt for at lække materiale, sagde Obama i januar på sit sidste pressemøde som præsident.

Blandt det materiale, som Manning lækkede, var en video fra Bagdad af et helikopterangreb på civile. Blandt de dræbte var en journalist fra nyhedsbureauet Reuters.

Hæren havde tidligere oplyst, at de fleste dræbte var terrorister.