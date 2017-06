Cheers: Det bobler i Englands vinbranche

For få år siden blev de gjort grin med. Men i dag har mange vinkendere for alvor fået øjnene op for engelske vine, der modtager international hæder ved konkurrencer og dukker op på flere og flere menukort rundt i verden.

Det er primært de mousserende vine - dem med bobler - der tiltrækker sig opmærksomhed.

En væsentlig årsag til den engelske succes er de globale klimaforandringer, der har begunstiget vinbønder med varmere vejr og dermed bedre vilkår til at dyrke druer.

Det er i den sydlige del af England og i Wales, at vinstokke fylder mere og mere i landskabet.

Ifølge Frederik Kreutzer, medejer af vinuddannelse.dk og produktchef hos vinfirmaet Otto Suenson, laver englænderne efterhånden lige så gode vine som i det verdenskendte Champagne-distrikt i det nordlige Frankrig.

- Kvaliteten af det, vi har smagt derfra, er meget høj. Det er rigtig, rigtig godt, mener Frederik Kreutzer.

Han peger på, at vilkårene for at dyrke vin i Sydengland minder meget om dem i Champagne. Jordbunden, der er vigtig for kvaliteten, minder om hinanden. De klimatiske betingelser er takket være global opvarmning sammenlignelige.

Samtidig benytter englænderne sig også af den samme typer druer og har hentet viden fra de franske producenter.

Interessen for engelsk vin gav sig sidste år udslag i, at der blev oprettet 64 nye vinselskaber i England og Wales ifølge officielle tal, skriver The Guardian. Det svarer til en stigning på 73 procent i forhold til året før.

Samtidig er der lagt op til, at der over det næste års tid vil blive plantet en million nye vinstokke i området. Dermed vil der kunne blive produceret to millioner ekstra flasker vin årligt.

Også de franske producenter har fået øjnene op for det med vinhistoriske øjne jomfruelige område. Blandt andet har champagnehuset Taittinger investeret i en vingård tæt på Kent i det sydøstlige England.

- Rygtet om at der bliver lavet vin i verdensklasse af pionererne i den engelske vinindustri, har spredt sig, konstaterer Miles Beale, øverste chef i Wine and Spirit Trade Association, over for The Guardian.

Helt nemt har de britiske bønder det dog ikke. I år har de blandt andet kæmpet med hård frost i foråret, og generelt er der mere nedbør i det sydlige England end i mange andre vinområder. Det kan ifølge Frederik Kreutzer give problemer med sygdomme i marken.