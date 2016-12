En britisk lastvognschauffør har via crowdfunding indsamlet næsten 50.000 pund til familien til den polske chauffør, der blev fundet dræbt efter et angreb mod et tysk julemarked mandag i Berlin.

Chauffør indsamler halv million til Berlin-dræbt kollega

En britisk lastbilchauffør blev så chokeret over drabet på polsk kollega i Berlin, at han har indsamlet penge.

En britisk lastvognschauffør har via crowdfunding indsamlet næsten 50.000 pund til familien til den polske chauffør, der blev fundet dræbt efter et angreb mod et tysk julemarked i Berlin mandag.

Dave Duncan skriver på hjemmesiden GoFundMe, at han blev meget berørt over nyheden om angrebet ved Gedächtniskirche i den tyske hovedstad.

Duncan skriver, at han blev chokeret over sin polske kollega Lukasz Urbans alt for tidlige død. Den 37-årige polaks lastbil blev kapret, og han blev siden skudt.

- Som kollega har jeg besluttet at række ud til chaufførernes fællesskab og andre for at hjælpe bare lidt, skriver Duncan.

Ifølge hjemmesiden har 3400 personer bidraget med penge til den efterladtes familie.

12 blev dræbt, da en gerningsmand - som endnu er på fri fod - pløjede ind i julemarkedet. Politiet mener - ifølge flere tyske medier - at den polske chauffør var i live helt indtil angrebet midt i Berlin. Her blev han skudt.

Efterforskere har talt om, at polakken forsøgte at sætte sig til modværge over for den person, der kaprede lastbilen.

Da polakken blev fundet død, havde han således tydelige tegn på at have været i slåskamp.

Med den 37-årige polak bag rattet var lastbilen tidligt om morgenen ankommet til den tyske hovedstad fra Torino i Italien for at aflevere en last af stålbjælker på en byggeplads.

Derefter ville han fortsætte hjem til sin familie i Polen. Det oplyste hans chef, Ariel Zurawski, efter de blodige begivenheder på julemarkedet.

Zurawski har beskrevet Urban som "en god fyr".