Catalonsk minister: For tidligt at sige terrorcelle er optrevlet

Men det er for tidligt at sige, konstaterer indenrigsministeren i Catalonien, Joaquim Forn.

Lørdag forlød det, at en terrorcelle, der mistænkes for at stå bag angreb i de spanske byer Barcelona og Cambrils, var optrevlet.

- Det, der skete i Cambrils, betyder, vi kan sige, at terrorcellen har lidt et hårdt slag. Men lige nu kan vi ikke sige, at den er blevet fuldstændigt opløst, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

I Cambrils blev fem mænd skudt og dræbt, efter at de havde påkørt forgængere og politi i den catalonske kystby.

Angrebet skete natten til fredag, efter at en fører af en varevogn - der ifølge spanske medier formodes at være en 22-årig mand fra Marokko, som er på fri fod - havde pløjet op mod 100 personer ned på Ramblaen i Barcelona.

Islamisk Stat har taget skylden for begge anslag. De har tilsammen kostet 14 personer livet og såret omkring 100.

Det er den spanske indenrigsminister, Juan Ignacio Zoido, der tidligere lørdag udtalte, at terrorcellen var færdig.

- Jeg har ikke lyst til at modsige minister Zoido - langtfra - men denne efterforskning ledes af Mossos d'Esquadra (det catalonske politi, red.), og den er stadig i gang.

Fire personer er anholdt i forbindelse med angrebene, der ifølge politiets formodninger skulle have været større.

Men det blev ifølge den foreløbige efterforskning forpurret onsdag.

Her fandt en eksplosion sted i et hus i byen Alcanar, der ligger sydvest for Barcelona.

Politiet mener, at huset blev brugt til at planlægge angreb i den spanske millionby - muligvis ved brug af butangas, der var opbevaret i huset.

Men eksplosionen, som kostede en måske to livet, tvang de sammensvorne til at gennemføre et mere forjaget angreb, mener politiet.

Efterforskningen tyder desuden på, at det var en marokkansk imam, der mistede livet i eksplosionen.

Imamen menes at have radikaliseret de formodede gerningsmænd, skriver nyhedsbureauet AP.