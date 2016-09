Cataloniere i march for løsrivelse kan ikke blive enige

Flere end 340.000 mennesker har skrevet, at de vil deltage i demonstrationerne, der falder sammen med Cataloniens nationaldag, Diada. Nationaldagen er en fejring af kong Philip V's erobring af Barcelona i 1714.

Problemet for de mange mennesker, som ønsker løsrivelse fra Spanien, er, at de ikke kan blive helt enige om vejen frem.

Den catalonske regeringschef, Carles Puigdemont, har svært ved at samle opbakning.

I sommer mistede han støtten fra det lille antikapitalistiske parti CUP. Dermed mistede separatisterne deres klare flertal i folkeforsamlingen.

I januar måtte regeringschefen opgive en plan om at erklære Catalonien for en selvstændig stat i midten af 2017.

Før søndagens "Diada" har Puigdemont sagt, at der skal træffes nogle "svære beslutninger" i den kommende tid om Cataloniens fremtid. Søndagens manifestation er afgørende for projektet, lyder det fra regeringschefen.

Hans håb er, at de store folkemængder i flere catalonske byer kan puste liv i drømmen om et Catalonien uden for Spanien.

Spaniens regering har for længst slået fast, at den ikke vil tillade, at Catalonien bliver uafhængigt. Regeringen vil ikke acceptere en folkeafstemning om spørgsmålet.

Den økonomiske krise i Spanien har kun styrket ønsket om løsrivelse i regionen. Mange i Catalonien, som er blandt de rigere regioner i Spanien, er utilfredse over, at de skal betale høje skatter for at løfte de mere fattige områder i landet.

Puigdemont står over for en tillidsafstemning 28. august.