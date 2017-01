Canadisk politi renser anholdt for mistanke om moskéangreb

To mænd er blevet pågrebet efter et skudangreb mod en moské i Quebec City. Angrebet har kostet mindst seks mennesker livet. Begge personer blev mandag identificeret i canadiske medier.

Ifølge avisen The Globe and Mail hedder de to pågrebne Alexandre Bissonnette og Mohamed Khadir. Mediet skriver, at de to navne er blevet oplyst af en kilde ved domstolene i Quebec City.

Flere medier skriver samme navne baseret på anonyme kilder.

Det er dog kun Alexandre Bissonette, der er tilbageholdt som mistænkt. Mohamed Belkhadir - der angiveligt er den samme person som Mohamed Khadir - betragtes som et vidne. Det oplyser en anonym kilde til Reuters.

Baseret på en anonym kilde skriver Reuters også, at den mistænkte studerer på det nærliggende Université Laval. Det står ikke klart, hvordan kilden har denne oplysning.

Officielt har politiet afvist at oplyse, hvem de anholdte personer er. Det er dog oplyst, at de to anholdte er mænd i slutningen af 20'erne eller i begyndelsen af 30'erne.

Ifølge The Globe and Mail skal den mistænkte stilles for en dommer mandag canadisk tid.

De to mænd er pågrebet efter et angreb på en moské natten til mandag dansk tid, hvor mindst seks personer blev skudt og dræbt. Desuden er fem sårede stadig i en kritisk tilstand mandag eftermiddag dansk tid.

Den ene af de pågrebne blev anholdt nær moskéen, mens en anden blev anholdt i byen d'Orleans omkring 20 kilometer fra det centrale Quebec.

Politiet har ikke oplyst noget om motivet bag angrebet.