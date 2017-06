Canadier og franskmand er blandt de dræbte i London

- Mit hjerte er knust over, at der er en canadier blandt de dræbte.

Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Le Drian, oplyser, at der også er en fransk statsborger blandt de dræbte. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

Det officielle dødstal er syv, og der er ikke informationer om de fem øvrige dødsofre.

Samtidig blev 48 såret af de tre gerningsmænd, der torpederede fodgængere på London Bridge og senere gik amok med knive i forlystelseskvarteret Borough Market.

Ifølge de britiske medier er der personer fra mange lande blandt de sårede, hvoraf 21 meldes at være i kritisk tilstand.

Den franske udenrigsminister siger, at der er fire hårdt sårede franskmænd ud af i alt syv tilskadekomne franskmænd.

The Guardian skriver, at der derudover er to australiere og to newzealændere blandt de sårede.

Desuden er en fransk statsborger savnet.

Det tyske nyhedsbureau dpa citerer indenrigsminister Thomas de Maizière for at oplyse, at der er to tyske statsborgere blandt de sårede.

- Mine tanker er med sikkerhedsstyrkerne, der hurtigt kom til stedet og dræbte de tre gerningsmænd. Dermed hindrede de, hvad der kunne være blevet et mere alvorligt blodbad, siger den tyske indenrigsminister.

Mark Rowley, leder af det britiske politis antiterrorenhed, oplyser, at gerningsmændene blev dræbt af otte betjente, der affyrede omkring 50 skud mod de tre mænd.