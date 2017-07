Canada markerede 150 årsdag i silende regn

Over 25.000 mennesker var trods vejret mødt op for at deltage og blandt andet høre den irske sanger Bono, The Edge og resten af rockbandet U2.

- Når andre bygger mure, så åbner I dørene. Når andre splitter, så er Jeres arme vidt åbne. Hvor I fører an, følger andre efter, sagde Bono i en tale til canadierne.

Trudeau, der var ledsaget af æresgæster som Storbritanniens prins Charles og hertuginde Camilla, gav hånd til mange af de fremmødte.

- Canada er et land, som er stærkt - ikke på trods af forskelle og uenighed - men i kraft af dem, sagde den canadiske premierminister og tilføjede:

- Vi forsøger ikke at blive en smeltedigel, netop fordi vi ved, at sand styrke og udholdenhed er det, som flyder gennem den canadiske diversitet.

Optakten til 150-års-dagen var dog også præget af demonstrationer og protester. Blandt andet protesterede indianere mod mishandling og undertrykkelse af den oprindelige befolkning. Aktivister rejste blandt andet en tipi ved parlamentet.

Lørdag gik 100 medlemmer af de oprindelige befolkningsgrupper gennem Toronto med røde flag, mens nogle bar canadiske flag vendt på hovedet.

Hver by markerede dagen på særlige måder. I Toronto, som er den største by og landets økonomiske hovedstad, var der sat en gigantisk gummiand ud i havnen.

Canada blev grundlagt som en selvstyrende stat under det britiske kongehus i 1867.

Canada er verdens næststørste land i areal - efter Rusland.

- For 150 år siden var Canada et projekt. Det var en idé om at slå fire kolonier med meget forskellige historier sammen, siger historikeren Pierre Anctil, professor ved Ottawas universitet.

- Vi bør fejre de 150 år, men vi skal ikke være selvbehagelige. Det er ikke et afsluttet projekt, tilføjer han.

Begivenheden har været fejret mange steder hele året med udstillinger og installationer.

Ud over festfyrværkerier, gratis museumsudstillinger og udendørskoncerter lørdag blev der holdt over 50 ceremonier, hvor nye statsborgere blev taget i ed.