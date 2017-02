Californisk dommer underkender Trumps indrejseforbud

28 personer fra Yemen er fanget i transit, men de skal have lov at rejse ind i Los Angeles, mener dommer.

En føderal dommer i delstaten Californien har nemlig udstedt en retskendelse, der forhindrer den amerikanske regering i at holde 28 yemenitter med gyldigt visum i at rejse ind i Los Angeles.

Det er dommer Andre Birotte, der har udstedt den midlertidige ordre.

Det er sket på opfordring fra advokat Julie Goldberg, der repræsenterer de 28 yemenitter, der er strandet i transit i Djibouti.

- De her mennesker flygter fra krig. Der er folk, som er kommet til skade. Der er folk, der ikke får den medicin, de har behov for, og der er børn, der er døde, siger Goldberg.

- Det her er kvinder og børn af amerikanske statsborgere, og jeg bliver nødt til at sprede den besked, siger hun videre.

Goldberg siger, at der er problemer med at komme til USA, selv om man har et greencard.

Personer med greencard er ellers ikke berørt af Trumps dekret, men det er flyselskaberne ligeglade med, siger advokaten.

- Flyselskaberne vil ikke tage personer med greencard med, fordi de får at vide, at de skal betale bøderne, hvis de medtager passagerer uden tilladelse til at rejse ind i landet. Det koster 10.000 dollar per næse, siger hun.

Dommen i Californien kommer i kølvandet af lignende domme i andre delstater som blandt andet New York, Virginia og Washington.

Indrejseforbuddet i USA gælder 90 dage for borgere fra syv lande, hvor befolkningen overvejende er muslimsk.

Det drejer sig om landene Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen.

Formålet med Trumps dekret er at holde "radikale, islamistiske terrorister" ude af landet.

Syriske statsborgere vil ikke længere kunne få visum til USA, og syriske flygtninge vil blive udelukket fra landet.

Det gælder på ubestemt tid, eller indtil Trump vurderer, at kontrollen er blevet så god, at potentielle terrorister ikke kan udnytte svagheder i systemet.