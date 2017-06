CNN fyrer vært for udbrud mod Trump på Twitter

I en meddelelse fra CNN hedder det, at stationen har valgt at indstille programmet "Believer", efter at Aslan tidligere på ugen kaldte USA's præsident, Donald Trump, "en skiderik" (piece of shit, red) på Twitter.

CNN's beslutning kommer, kort tid efter at tv-stationen indstillede samarbejdet med en anden tv-personlighed - Kathy Griffin.

Komikeren Griffin havde i adskillige år været medvært på CNN's nytårsprogram. Men CNN valgte at fyre hende fra den tjans, efter at komikeren på et foto holdt en model af et afhugget hoved, der ligner Donald Trumps, i sin hånd.

Kathy Griffin forsøgte sig først med en undskyldning, men blev fyret dagen efter.

Reza Aslan, der er anerkendt religionsforsker, har længe været åbenmundet kritiker af Donald Trump.

Men det pågældende tweet krydsede ifølge en lang række fremtrædende republikanere grænsen.

Aslan henviste i det pågældende tweet til Donald Trumps udtalelser om sit eget omstridte indrejseforbud, der faldt i forbindelse med et angreb i det centrale London, hvor otte personer blev dræbt.

- Jeg mistede besindelsen og svarede ham på en nedsættende måde. Det ligner mig ikke, sagde Reza Aslan dagen efter, at han havde skrevet sin kommentar.

- Jeg burde have brugt et andet sprog til at udtrykke mit chok og frustration over præsidentens manglende anstændighed og sympati med ofrene i London, tilføjede Aslan.

Undskyldningen var dog tilsyneladende ikke nok for CNN, der fredag valgte at opsige samarbejdet med Reza Aslan.

Reza Aslan siger efter fyringen, at han har forståelse for, at CNN "må beskytte sit brand".

- Selvfølgelig er jeg skuffet. "Believer" betyder meget for mig og for de talrige seere, der har fulgt med, tilføjer Reza Aslan.