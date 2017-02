CNN: Trump vil give papirløse ret til at arbejde

Trump er klar til et kompromis, der vil lade illegale indvandrere arbejde uden at skulle frygte deportation.

USA's præsident, Donald Trump, overvejer et lovforslag, der vil gøre det muligt for indvandrere, der opholder sig i USA uden de nødvendige papirer, at få lov at arbejde og betale skat.

De såkaldt papirløse indvandrere vil ikke få mulighed for at få amerikansk statsborgerskab.

Ifølge tv-stationen vurderer Trump, at et mere omfattende lovforslag om indvandring vil have nemmere ved at blive vedtaget i Kongressen. Det skal tillade personer, der opholder sig ulovligt i USA at arbejde og betale skat.

Tanken er, at det vil blødgøre præsidentens politiske modstandere, hvis han imødekommer dem på dette punkt, skriver CNN. Der er behov for "en blødere linje fra begge sider", siger den unavngivne kilde til CNN.

- Det skal være en forhandling, siger CNN's kilde.

Kilden tilføjer, at lovforslaget formentlig kan gøre både politikere på højre- og venstrefløjen tilfredse.

Trump vil muligvis vil nævne planerne på dette område, når han natten til onsdag dansk tid taler i Kongressen, vurderer CNN's kilde.

Trumps hidtidige udspil på indvandrerområdet har modtaget en del kritik og været genstand for stor diskussion i både ind- og udland.