CNN: FBI overvågede falske nyheder fra Rusland på valgdag

Det rapporterer den amerikanske tv-station CNN.

På selve valgdagen stod adskillige agenter i FBI's hovedkvarter i Washington for overvågningen af sikkerhedstrusler.

Det indebar blandt andet overvågning af eventuelle cyberangreb, og en gruppe analytikere stod specifikt for overvågningen af sociale medier.

Forinden havde FBI-analytikere identificeret en række konti, som havde stået bag falske nyheder, der tidligere var blevet spredt gennem sociale medier.

FBI mistænkte flere af kontiene for at have forbindelse til en russisk kampagne for at sprede vildledende oplysninger op til valget.

Det fortæller to kilder med kendskab til sagen ifølge CNN.

FBI har ikke ønsket at kommentere sagen over for tv-stationen.

- Vi var lige på grænsen af det forfatningsstridige. Vi overvågede nyhederne, siger en kilde med kendskab til sagen ifølge CNN.

I løbet af valgdagen rapporterede FBI løbende til Det Hvide Hus for at diskutere potentielle problemer.

FBI indberettede kun enkelte og mindre sager fra nogle få yderområder i USA. Ved valgstedernes lukning, konkluderede FBI, at valget var forløbet uden forstyrrelser, skriver CNN.