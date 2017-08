Bush-familien retter indirekte kritik mod Trump

De tidligere amerikanske præsidenter George H.W. Bush og George W. Bush siger i en fælles erklæring onsdag, at USA altid må fordømme racemæssig intolerance, antisemitisme og had i alle former. Erklæringen er en indirekte kritik af præsident Donald Trump.

De to ekspræsidenter siger, at de beder for byen Charlottesville, og de minder om, at byens mest berømte borger var Thomas Jefferson, som var med til at formulere Den Amerikanske Uafhængighedserklæring:

"Vi anser disse sandheder for selvindlysende, at alle mennesker er skabt lige, og at de af deres Skaber har fået visse umistelige rettigheder, heriblandt retten til liv, frihed og stræben efter lykke."

I erklæringen bliver Trump ikke nævnt ved navn.

Trump insisterer på, at ikke alle omstændigheder omkring weekendens uroligheder i Virginia er kendt.

- De kom mod hinanden med køller. Det var frygteligt at overvære, sagde præsidenten ved et pressemøde.

Budskabet minder om en udtalelse, præsidenten kom med, umiddelbart efter at urolighederne havde kostet en kvinde livet. Kvinden blev kørt ned, da en mandlig bilist kørte ind i en større gruppe personer.

Her sagde han, at volden kom "fra mange sider".

Trump blev efterfølgende stærkt kritiseret for ikke klart at have fordømt nynazister, medlemmer af Ku Klux Klan og ekstremister, da han tog afstand fra de blodige uroligheder.

Han fremsatte dog en række erklæringer, hvor han kaldte racisme for "ondskab".

- De føderale myndigheder vil ikke spare ressourcer, når det gælder om at beskytte og forsvare amerikanske statsborgere, sagde Trump og fordømte Ku Klux Klan, nynazister og grupper, som tror på hvidt overherredømme.

Udtalelserne fra den amerikanske præsident mandag aften dansk tid blev dog svækket igen tirsdag, da Donald Trump på et pressemøde undlod at tage klart afstand fra de grupper, som han havde fordømt dagen før.