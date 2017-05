Bulgarien finder ny kommissær efter måneders venten

Efter måneder med en manglende bulgarsk EU-kommissær, har EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, modtaget et forslag til en ny kandidat.

Det skriver kommissionen i sit daglige nyhedsbrev.

EU-Kommissionen består af kommissærer for hvert af EU's medlemslande. De skal dog ikke forsvare deres nations egne anliggender, men repræsentere hele EU.

Fra dansk side er konkurrencekommissær Margrethe Vestager.

Bulgarien mistede sin daværende kommissær, da hun fik et nyt job i Verdensbanken ved årsskiftet.

Den nye kommissær Mariya Gabriel kommer fra det bulgarske centrum-højre parti Gerb.

Hun har desuden været medlem af Europa Parlamentet og har siddet som næstformand i den konservative EPP-gruppe, der er den største politiske gruppe i parlamentet.

Lederen af EPP-gruppen, Manfred Weber, roser udnævnelsen af Mariya Gabriel, som han kalder kompetent og talentfuld.

Samtidig mener han, at der er vigtigt, at det netop er en kvinde, der er valgt til kommissærposten.

- Jeg er særligt glad for, at premierminister Borissov har valgt en ung kvinde til denne post. Det er et meget positivt signal, Bulgarien sender til medlemslandene om kønsbalance i alle politiske toppositioner, siger han i en pressemeddelelse.

Udnævnelsen sker efter, at den bulgarske premierminister talte i telefon med Juncker fredag. Her pressede Juncker på for en ny kommissær.

Juncker skal nu interviewe Mariya Gabriel for at finde ud af, hvilket område hun skal varetage.