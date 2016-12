Brødre til mistænkt: Italiensk fængsel ændrede ham

Det siger to af hans brødre, der samtidig mener, at hans ophold i et italiensk fængsel blev vendepunktet for den i dag 24-årige mand.

Anis Amri er lige nu den mest eftersøgte mand i Europa. Han er mistænkt for at stå bag mandagens blodige angreb i Berlin, hvor 12 personer mistede livet og yderligere omkring 50 blev såret.

- Han repræsenterer ikke vores familie, siger den ene af den mistænktes brødre, Abdelkader, til Sky News Arabia til nyhedsbureauet Reuters.

- Han tog i fængsel med én mentalitet, og da han kom ud, havde han en fuldstændig anderledes mentalitet, lyder det fra broderen.

Den 24-årige Anis Amri blev sendt i fængsel i Italien, da han sammen med mange øvrige immigranter krydsede Middelhavet.

- Da han forlod Tunesien, var han en normal person. Han drak alkohol og bad ikke engang. Han havde ingen religiøs overbevisning. Min far, min bror og jeg plejede at bede, men det gjorde han ikke, siger hans bror Walid.

Anis Amri tog turen over Middelhavet for cirka fem år siden. Ikke lang tid efter hans ankomst til Italien, blev han sendt i fængsel, hvor han tilbragte næsten fire år. Ifølge hans brødre i selskab med radikale islamister.

Brødrene understreger, at de fortsat tror, at han er uskyldig.

- Hvis han gjorde det her, har han bragt skam over os. Men jeg er sikker på, at han ikke gjorde det. Han tog til Europa af sociale årsager - for at arbejde og for at hjælpe vores familie, lyder det fra Abdelkader.

Det er ikke fastslået, at Anis Amri styrede den lastbil, der mandag kørte ind i en menneskemængde ved et julemarked på Breitscheidplatz i Berlin.

Den tyske indenrigsminister siger, at "sandsynligheden er stor".