To brødre født i Kosovo havde angiveligt planer om at udføre et angreb mod shoppingcentret Oberhausen Centro i Tyskland. Foto: Free/Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Brødre anholdt for at ville angribe tysk indkøbscenter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brødre anholdt for at ville angribe tysk indkøbscenter

Politiet har anholdt to Kosovo-fødte brødre, som mistænkes for at planlægge angreb mod et center i Oberhausen.

Verden - 23. december 2016 kl. 02:25 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To mænd er blevet anholdt i den tyske by Duisburg mistænkt for at planlægge et terrorangreb mod et indkøbscenter. Det oplyser politiet natten til fredag lokal tid ifølge det tyske nyhedsbureau dpa. Ifølge politiet er der tale om to brødre på henholdsvis 28 og 31 år.

- Vi er i gang med at undersøge, hvor langt de var nået i deres forberedelser, og om der er flere personer involveret, oplyser politiet ifølge dpa. De havde angiveligt planer om at udføre et angreb mod shoppingcentret Oberhausen Centro. Oberhausen ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen cirka 30 kilometer nord for Düsseldorf. Duisburg ligger godt 15 kilometer sydvest for Oberhausen. Nyheden om de to anholdte kommer, mens tysk politi jagter den 24-årige tuneser Anis Amri, som er mistænkt for at stå bag angrebet i Berlin mandag aften. Her drønede en lastbil ind i en menneskemængde på et julemarked og dræbte 12 personer. Anis Amri eftersøges over hele Europa, og tysk politi har udstedt en arrestordre på ham.