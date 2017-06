Britiske valgsteder åbner - May er favoritten

Hendes direkte modstander er Labours Jeremy Corbyn, der ved valgkampens start var spået et katastrofalt valg.

Så galt går det måske ikke. I nogle målinger er Labour kun nogle få procentpoint fra De Konservative.

47 millioner briter er stemmeberettigede.

Meningsmålinger før torsdagens valg har i de fleste tilfælde vist en komfortabel føring til premierminister Mays konservative.

I de bedste målinger for May har De Konservative ført med 12 procentpoint.

Det britiske valgsystem gør, at det er svært at regne ud, hvem der vinder valget. For det afgøres i 650 enkeltmandskredse. Den kandidat med de fleste stemmer vinder.

Her er ikke noget med proportionel fordeling af mandater og udligningsmandater som for eksempel i Danmark.

Valgets vigtigste tema fra start var brexit, den britiske udmeldelse af EU. Men siden har emner som hospitaler, offentlige lønninger og ikke mindst terror domineret afslutningen af valgkampen.

Det sidste som følge af angreb i Manchester og London med 30 døde, mens politikerne var i fuld gang med deres valgkamp.

Valgstederne lukker klokken 22.00 (23 dansk tid). Et resultat kan først ventes fredag morgen.

Onsdag aften forsøgte den 60-årige premierminister igen at spore samtalen over på EU, efter at hun er blevet kritiseret for sin sikkerhedspolitik i kølvandet på terrorangrebene i Manchester og London.

- Det vigtigste spørgsmål er, hvem der kan levere den bedste aftale for Storbritannien i Europa, mente premierministeren.

Men brexit blev aldrig det dominerende emne, som De Konservative havde lagt op til.

Et ældreudspil fra De Konservative for eksempel viste sig at være særdeles upopulært. Det blev omtalt som demens-skatten og pressede May i defensiven.

Hun har under valgkampen ikke villet stille op til direkte duel med den 68-årige Corbyn, der beskrives som den mest venstreorienterede leder af Labour i mange år.