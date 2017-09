Britiske soldater anholdt under mistanke for terror

- Vi kan bekræfte, at soldater, som gør aktiv tjeneste, er anholdt i henhold til terrorparagraffen, da de er knyttet til en højreekstrem gruppe, hedder det i en erklæring fra ministeriet.

Fire medlemmer af en forbudt nynazistisk gruppe er anholdt, mistænkt for terrorisme, siger embedsmænd i ministeriet til AFP.

De anholdte mistænkes for at være medlemmer af den forbudte højreekstreme organisation National Action.

- De fire mistænkte er under mistanke for at være involveret i udtænkning, planlægning og opfordring til terrorhandlinger, siger politiet i London.

Myndighederne har ikke oplyst navnene på de anholdte, men deres alder er blevet offentliggjort til at være mellem 22 og 32 år. De kommer fra Birmingham, Ipswich og Northampton i England samt fra Powys i Wales.

- Anholdelserne var veltilrettelagte og baseret på efterretningsoplysninger. Der var ikke tale om nogen trussel mod offentlighedens sikkerhed, siger politiet, som foretog anholdelserne flere forskellige steder.

National Action var den første organisation, som blev erklæret ulovlig af regeringen i december sidste år - seks måneder efter skuddrabet på parlamentarikeren Jo Cox, som blev dræbt af en højreekstremist.

Jo Cox blev skudt tre gange med et våben og stukket 15 gange med en kniv.

Jo Cox var kendt for sine synspunkter, om at Storbritannien bør gøre mere for de flygtninge, der kommer til Europa.

Hun var desuden tilhænger af fortsat britisk EU-medlemskab, og hun førte valgkamp for den fløj, da hun blev dræbt.

Den 53-årige Thomas Mair råbte ifølge øjenvidner "Storbritannien først!", da han angreb Labour-politikeren i byen Birstall i det nordlige England.

Thomas Mair blev idømt en livstidsdom for mordet på Jo Cox og de alvorlige skader på Bernard Kenny - en pensioneret minearbejder, som fik flere knivstik, da han prøvede at stoppe nynazistens angreb på politikeren.