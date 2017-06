Britiske politikere holder pause i valgkamp efter angreb

- For nuværende har politikerne besluttet at indstille den nationale valgkampagne i dag (søndag, red.), men valgkampen fortsætter i de lokale valgkredse, skriver han på det sociale medie.

Den lokale valgkamp består i at banke på døre og uddele pjecer for de forskellige partier, skriver The Guardian.

Tre gerningsmænd dræbte lørdag aften mindst seks personer på London Bridge og det nærliggende Borough Market.

Premierminister Theresa Mays konservative parti bekræfter over for nyhedsbureauet, at man har valgt at sætte valgkampen på pause. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra oppositionen i Labour.

I maj ramte et angreb en koncert i Manchester. Det kostede 22 mennesker livet og fik de britiske politikere til at indstille valgkampen i tre dage.

Der er valg til det britiske parlament 8. juni.