Britiske ministre afviser at holde dør på klem til EU

Storbritannien har efter den planlagte skilsmisse fra Den Europæiske Union i marts 2019 behov for en tidsbegrænset periode, indtil en ny handelsaftale mellem parterne er på plads. Men overgangsperioden kan ikke bruges til at stoppe brexit.

Det fastslår to ledende medlemmer af den britiske regering i et fælles indlæg i avisen Sunday Telegraph.

Mens finansminister Philip Hammond er fortaler for EU, så er medskribenten, handelsminister Liam Fox, tilhænger af brexit.

Indlæggets fælles synspunkter signalerer derfor en fredsaftale mellem de to EU-fløje i premierminister Theresa Mays konservative regering, skriver Reuters.

- Vi tror, at en tidsbegrænset overgangsperiode vil være vigtig for at fremme vores nationale interesser og give erhvervslivet større sikkerhed. Men den kan ikke vare ubestemt tid. Den kan ikke være en bagdør til at forblive i EU, skriver Hammond og Fox.

I perioden, skriver ministrene, er det vigtigt, at de britiske grænser fortsat fungerer gnidningsfrit, og at britiske virksomheder fortsat kan hyre "de talenter, de har behov for. Inklusive EU-borgere".

Men Hammond og Fox forsikrer i Sunday Telegraph, at regeringens brexit-strategi ikke bliver udvandet.

- Vi er begge klar over, at i den periode vil Storbritannien stå uden for (EU's, red.) indre marked, uden for toldunionen og være et tredjeland uden part i EU-traktater, skriver de.

Hammond har tidligere skabt vrede blandt brexit-tilhængere ved at tale om muligheden for, at på områder som immigration ville der i nogle år efter marts 2019 ikke nødvendigvis være større ændringer i forhold til nu.

EU-skeptikere har kritiseret Hammond for, at en sådan ordning ville stride mod deres ønske om en hurtig udtræden. De har også udtrykt frygt for, at på den måde kunne processen med at trække Storbritannien ud gå helt i stå.

Netop øget kontrol med immigranter var et kernepunkt for de vælgere, der stemte for et britisk farvel til EU.