Britiske læger advarer mod light-cigaretter

Professor Liam Donaldson, som er den britiske regerings sundhedsekspert, siger, at betegnelserne "light" eller "lavt tjæreindhold", er vildledende, da de giver det indtryk, at sådanne cigaretter er mindre farlige.

Han siger til det britiske parlaments sundhedsudvalg, at betegnelserne meget hurtigt bør ændres.

- Der findes ikke noget, som kan kaldes en sikker cigaret. Dette er et område, som bør undersøges meget nøje. Rygere, der køber cigaretter med lavt tjæreindhold pulser mere intenst, hvorved der kommer flere kræftfremkaldende stoffer og flere giftstoffer til det perifere lungeområde, hvor lungecancer udvikles, siger Donaldson.

Paul Lincoln fra de britiske sundhedsmyndigheders oplysningskontor har i parlamentet henvist til forskning, som viser, at 77 procent af de rygere, som er gået væk fra regulære cigaretter, har gjort det i den tro, at "light-cigaretter" er mindre farlige.

Lincoln siger, at sundhedsmyndighederne har brudt med en politik fra midten af 1980'erne, hvor statslige kampagner slog til lyd for, at hvis man ikke kunne stoppe med at ryge, så skulle man skifte til cigaretter mærket "light" og "lavt tjæreindhold".

- Vi siger i dag til folk, at de skal holde op med at ryge fuldstændigt, siger han.

Dawn Milner fra det britiske sundhedsministerium siger, at forsøg på at udvikle "mere sikre" cigaretter bør fortsætte.

- Selvfølgelig er alle cigaretter dødsensfarlige. Vi ønsker, at alle holder op med at ryge. Men i betragtning af den voldsomme afhængighed hos mange, bør vi så ikke også samtidig forsøge at udvikle mere sikre cigaretter?

Lægen Mick Peake ved Pontefracts hospital siger, at det er muligt - men ikke bevist - at cigaretter med lavt tjæreindhold kan knyttes sammen med visse ondartede kræftsvulster.

- Hvis man inhalerer dybere, kan der trækkes røg ned i lungens lavere dele, hvilket måske kan forårsage ondartede svulster, siger han.