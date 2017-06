Britiske imamer afviser at begrave Londons attentatmænd

Det meddeler lederne i en skriftlig erklæring. Her skriver de, at de vil nægte at sige den traditionelle bøn ved begravelser for de tre dræbte gerningsmænd.

130 britiske imamer og religiøse ledere vil ikke stå i spidsen for en traditionel begravelse for de tre mænd, der lørdag aften angreb tilfældige mennesker i hjertet af London.

- Vi vil ikke udføre den traditionelle muslimske begravelsesbøn for gerningsmændene, og vi opfordrer andre imamer og religiøse myndigheder til at trække netop dette privilegie tilbage, skriver lederne.

- Årsagen er, at disse uforsvarlige gerninger er i komplet modstrid med islams ophøjede lære, lyder det videre.

Meldingen er ifølge avisen The Guardian usædvanlig. De 130 imamer og ledere repræsenterer flere retninger inden for islam. Sammen slår de fast, at de står sammen med ofrene for angrebene og deres familier.

Lørdag aften mistede syv personer livet, da de tre gerningsmænd først i en hvid varevogn kørte ind i mennesker på London Bridge. Herefter fortsatte mændene til Borough Market, der er kendt for sine barer og spisesteder.

Her hoppede de tre mænd ud af varevognen og stak personer ned på gaden.

- Vi fordømmer som muslimske imamer og religiøse ledere de seneste terrorangreb i Manchester og London på det kraftigste, skriver lederne med henvisning til et selvmordsangreb mod en koncert i Manchester i maj.

- Vi kommer fra en bred vifte af baggrunde og står sammen for at vise vores chok og væmmelse over disse koldblodige drab.

Når en muslim dør, er der en række islamiske retningslinjer, der skal følges. Den døde skal vaskes og får et bestemt klæde på. Derefter bliver der fremsagt en begravelsesbøn.