I et britisk fængsel har fanger tilsyneladende fået kontrol over en fængselsfløj. Genrefoto

Britiske fanger tager kontrol over fængselsfløj i oprør

Fængselsbetjente forsøger at få styr på et oprør, der involverer cirka 60 fanger, oplyser forbund.

I en skriftlig udtalelse oplyser forbundet, at der fortsat er en aktion i gang kort efter klokken 20 dansk tid.

POA-formand Mike Rolfe siger ifølge BBC, at omfanget af oprøret er uklart. Han fortæller dog, at der er påsat ild flere steder.

- Vi ved ikke, hvor slemt det er endnu, men vi har meldinger om, at 60 indsatte har taget kontrol over en af fløjene, siger Mike Rolfe.

Fængslet, der ligger i Kent, har plads til cirka 1100 fanger. De afsoner domme på mere end fire år.

Det er knap en uge siden, at et andet oprør fandt sted i et britisk fængsel.

Her var politiet med til at nedkæmpe en opstand med flere hundrede fanger i et fængsel i Birmingham. Oprøret førte til, at fængslet i timevis var delvist lukket.

Ifølge lokale medier opstod oprøret i sidste uge, da en sikkerhedsvagt blev truet af en indsat med en sprøjte. En anden indsat tog desuden vagtens nøgler.

Det er ifølge Sky News fjerde gang i løbet af mindre end to måneder, at et fængsel i Storbritannien bliver ramme om et oprør.

I november mistede personalet kontrollen med omkring 200 indsatte i et fængsel i Bedford. I oktober fandt et seks timer langt oprør sted i et fængsel i Lewes i det sydøstlige England.